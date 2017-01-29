Ольге Бузовой 20 января исполнился 31 год. Она успела отметить свой день рождения в Мадриде и Риме, затем прилетела в Грозный. Там она встретилась с главой республики Чечни, а своим нарядом вызвала негодование пользователей Сети.

Теперь Бузова вернулась в Москву. Здесь она в четвертый раз отметила день рождения. На этот раз она с подругами зажигала под хиты 90-х. На празднике были жены известных футболистов, а также певицы Елена Темникова и Ольга Орлова.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Янв 28 2017 в 1:10 PST

Именинница станцевала лезгинку и спела несколько песен из 90-х.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Янв 28 2017 в 1:36 PST

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Янв 28 2017 в 3:15 PST

В подарок от своих подруг Ольга получила собаку. Это уже третий домашний питомец, и сейчас телеведущая «Дома-2» думает над ее именем. На щенка она возлагает большие надежды. «Я пока не конца осознала, что у меня теперь 3 собаки, но уже люблю её, и мечтаю познакомить с СЕСТРЕНКАМИ! Это мой ангел! С появлением её, я надеюсь наступит белая полоса в моей жизни», — пишет Бузова.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Янв 28 2017 в 7:49 PST

Напомним, что недавно Ольга рассталась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым и сейчас восстанавливается после грустного события.

Фото: instagram.com