Ольга Кабо выглядит отлично. Сегодня она отмечает 49 летие, но может дать фору многим 30-летним. Как оказалось, у Ольги есть свои секреты, и и первую очередь она уделяет внимание диетам.

В интервью «КП» Ольга рассказала, что основа ее питание это овощи, фрукты, мясо и птица. Однако есть главная особенность — в рационе полностью отсутствует глютен и дрожжи.

Фото опубликовано Ольга Кабо (@kabo_olga)Янв 27 2017 в 1:55 PST

«Сырые овощи и фрукты рекомендованы лишь в первой половине дня, во второй половине их можно есть только в приготовленном виде, потому что вечером они утяжеляют процесс пищеварения, и желудок из-за этого не может должным образом отдохнуть во время сна. Очень важно тщательно пережёвывать пищу, не перехватывать всухомятку, а также не пить жидкость во время еды- только через 20 минут после окончания трапезы. Я давно не ем ничего жареного, жирного, дома готовлю всё либо на пару, либо запекаю или тушу. Использую только растительные масла. Сахар заменяю стевией, это такая трава со сладким вкусом, добавляю её в заварочный чайник», — рассказала Ольга. Также артистка утром всегда выпивает стакан воды с выжатым в него лимоном.

Фото опубликовано Ольга Кабо (@kabo_olga)Янв 19 2017 в 8:53 PST

У Кабо есть и свои маленькие слабости, от которых она никак не может отказаться. «Не могу отказаться от перца! Обожаю все острое, хотя и понимаю, что это очень вредно», — поделилась актриса.

Хлеб звезда заменяет на изделия из других круп. «Без глютена, без дрожжей и без лактозы: гречневый, рисовый, льняной, кукурузный, булочки из полбы... А, главное, съев, можно не волноваться за лишние калории», — рассказала Ольга в своем Instagram.

Не только диеты, но и процедуры позволяют Ольге выглядить так здорово. Больше всего ей нравятся массажи и обертывания, программы по уходу за лицом.

Фото опубликовано Ольга Кабо (@kabo_olga)Янв 26 2017 в 10:00 PST

«У меня счастливая генетика, и раньше я могла вообще ни о чем не думать, жить в удовольствие и ни в чем себе не отказывать. Сейчас приходится строго за собой следить. Обменные процессы в силу возраста замедляются, и приходится помогать своему организму справляться с нагрузками. Например, если переусердствую во время праздников, столько же времени потом трачу на избавление от лишних килограммов. Люблю посещать различные оздоровительные клиники или санатории, где можно с пользой для здоровья отдохнуть душой и телом» — заявила Кабо.

Она даже похвасталась, что после такого отдыха ее не узнают дома дети и муж, говорят, что помолодела.

Фото: instagram.com, globallookpress.com