В начале отношений с Федором Бондарчуком Паулина Андреева была вынуждена отказаться от соцсетей из-за мощного прессинга со стороны публики, которая не всегда была благосклонна к молодой избраннице режиссера. Похоже, актриса теперь чувствует себя более уверенно: на днях в Instagram появился новый аккаунт Паулины Андреевой, на который уже подписались 95 тысяч человек.

Новая страничка, которая, возможно, принадлежит актрисе, пока содержит лишь одну фотографию. На ней опубликован тот самый снимок с премьеры фильма Федора Бондарчука «Притяжение», который вызвал внимание публики. На нем Паулина предстает в серебристом платье, которое не скрывает округлившийся живот.



Поклонники пары снова гадают - это лишь неудачные ракурсы или невеста Бондарчука ждет ребенка, и можно ли считать появившийся снимок в Instagram официальным заявлением о беременности актрисы? В любом случае, новость стала популярной, а Паулина Андреева и Федор Бондарчук снова в центре внимания.

Фото: instagram.com