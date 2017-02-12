Ученые выяснили, почему некоторые люди так и не добиваются успехов на диете

Каждый раз, садясь на диету, многие думают: почему это так сложно? Австралийское объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) выяснили, что некоторые люди просто не способны похудеть.

Ученые провели масштабное исследование, в котором поучаствовало 55 тысяч человек. В результате выяснилось, что 9 из 10 людей хоть раз в жизни пытались похудеть. Почти половина всех опрошенных делали это больше шести раз. Почти у 20% было более 25 попыток.

Всех худеющих можно разделить на пять типов. Самый распространенный тип людей ученые отнесли к «Перфекционистам». Эти люди не способны придерживаться выбранного плана питания из-за страха провала и нереалистично поставленных целей диеты. Такой тип худеющих никогда не смогут сбросить лишний вес.

Еще один тип — «Одержимые». Они любят вкусно поесть и не могут себя ограничивать. Такие люди редко вообще садятся на диету, а решившись, быстро срываются. Трудно похудеть и «Общительным»: они любят проводить время с друзьями за едой и поэтому не могут есть по расписанию.

«Гурманам» при похудении приходится боровться с собой: они получают удовольствие от приготовления и употребления изысканных блюд. А самый редкий тип людей (только 4% участников опроса) — «Распущенные». Они не способны планировать прием пищи и выбирают еду спонтанно.

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