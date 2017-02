Американская компания Tonner Doll анонсировала первую в мире игрушку-трансгендера. Сообщается, что куклу будут звать Джаз. Ее прообразом стала Джаз Дженнингс. Это американка, которая родилась мальчиком, но с трех лет считала себя девочкой.

Размер игрушки примерно 45 см, и у нее нет половых признаков на теле. Компания объявила, что Джаз предназначена для детей старше 8 лет. Ее стоимость равна 89,99$, то есть чуть больше 5 тысяч рублей.

A doll named "Jazz," based on a transgender teen, will make its debut at the New York Toy Fair next week. pic.twitter.com/q3TRu5sahi

