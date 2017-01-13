26-летняя певица Нюша не любит распространяться о личной жизни. Несколько минут назад девушка сделала публикацию, которой заинтриговала подписчиков: на фото изображены руки влюбленных.

«Лечу. Куда не знаю #loveisintheair», — подписала публикацию Нюша.

Теперь фолловеры ломают головы, пытаясь угадать, кто же покорил сердце красавицы: «Ааааааааа это ктооо», «Безумно рады за тебя. Любовь-это очень важно.И конечно не забывай нас своих поклонников. Любим», «ребята, скажите с кем Нюша встречается?», — пишут фанаты. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Впрочем, нашлись и осведомленные поклонники, которые утверждают, что Нюша «состоит в отношениях с Игорем Сивовым, который является генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта».

Ранее пресса писала о романе молодой артистки с влиятельным чиновником Игорем Сивовым. О новых отношениях Нюши стало известно на одном из концертов звезды, когда она сделала неожиданное признание: «Не буду отрицать тот факт, что я влюблена и в моей личной жизни произошли большие перемены. Но я часто повторяла и повторюсь, что не хочу рассказывать о своих отношениях, это очень личное и, возможно, в своё время я поделюсь с вами своим счастьем».

Похоже, это время настало и певица готова рассказать о возлюбленном, но пока, по- прежнему не отвечает на вопросы.

Напомним, что у Нюши был роман с популярным певцом Егором Кридом, но их отношения прекратились из-за разницы во взглядах на будущее. Весной прошлого года Нюша Шурочкина рассказывала, что готова к новым отношениям и призналась, что ценит в мужчинах надежность.

«Ценю мудрых, надежных, добрых мужчин, с чувством юмора. Важны были одинаковые взгляды на семейные ценности. Необходима искра, химическая реакция, притяжение друг к другу. Но сильные чувства, страсть – не редкость», – призналась Нюша журналистам.

Фото: instagram.com