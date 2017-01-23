Несмотря на то, что певица Пелагея держит личную жизнь за семью печатями, стало известно, что 21 января экс-наставница шоу «Голос» впервые стала мамой. Объявил о радостном событии сам отец, хоккеист Иван Телегин. После победы своей команды в одном из турниров, Телегин заявил, что посвящает выигрыш своей дочери, которая появилась на свет 21 января.

«Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку», — рассказал Иван после матча.



Интересно, что даже свадьба знаменитостей прошла тайно, о ней стало известно лишь через неделю после события. Влюбленные расписали в Кутузовском ЗАГСе 16 июня.

Кроме этого, во время беременности Пелагеи ходила масса слухов о том, что она уже родила, а некоторые и вовсе утверждали, что певица не беременна. Однако, как и Ксения Собчак, которая долгое время водила за нос публику, публикуя снимки то с животом, то без, Пелагея благополучно родила, и это стало известно общественности.

Фото: instagram.com, starface.ru