Старшая дочь певицы Слава Александра в январе отметила совершеннолетие. Но ее праздник решили отметить только сейчас. Все было по-взрослому: красная ковровая дорожка, фотографы и вечерние платья.

На празднике были родные и все друзья девушки. Слава показала фотографии с праздника в своем блоге. Подписчики были удивлены красотой дочки и поздравляли маму и девушку.

Фото опубликовано SLAVA (@nastya_slava)Фев 4 2017 в 3:29 PST

«Настена, поздравляю! Какая же Сашенька умница выросла! Ты счастливая мама. Удачи ей желаю и исполнения всех желаний», «Настенька, как вы на дочку по мамски смотрите прям) видно, как переживаете за выросшее дитя», — написали ей по фотографией. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

«Самый дорогой подарок мне сделала моя мама, она преподнесла часы фирмы Hublot, которые я даже боюсь носить. Они очень красивые, и я была поражена таким презентом, но, наверное, надевать я их буду исключительно на мероприятия», — цитирует именинницу Стархит.

Фото опубликовано SLAVA (@nastya_slava)Фев 4 2017 в 3:29 PST

Недавно дочка съехала от мамы и теперь живет со своим молодым человеком. Слава не имеет ничего против решения дочки. Сама она родила Александру в 19 лет, поэтому даже ранняя беременность дочери ее не пугает.

Видео опубликовано ᎪᏞᎬXᎪNᎠᎡᎪ ᎷᎾᎡᎾᏃᎾᏙᎪ (@alexandrawinter)Янв 4 2017 в 2:23 PST

Фото: instagram.com, globallookpress.com