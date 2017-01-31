Осенью прошлого года СМИ узнали, что популярный музыкант и известный модник Фаррелл Уильямс (Pharrell Williams) готовится стать отцом во второй раз. Можете себе представить, как удивились фанаты, когда узнали, что их любимец стал папой во второй, третий и четвертый раз одновременно! 36-летняя жена Фаррелла, Хелен Ласичан (Helen Lasichanh), родила тройню!

Малыши чувствуют себя хорошо, передает WMJ со ссылкой на Vanity Fair. Имен детей, а также их пол пара пока не разглашает, известно лишь, что некоторое время они скрывали факт их рождения.

Фаррелл и Хелен поженились в октябре 2013 года. У пары уже есть 8-летний сын Рокет, эксцентричные родители назвали его в честь песни Элтона Джона «Rocket Man».

Фаррелл — успешный музыкант и продюсер, с моделью Карой Делевинь и дизайнером Карлом Лагерфельдом они — лучшие друзья и коллеги: стильный музыкант не раз участвовал в показах и перформансах Chanel.

Фото: globallookpress.com