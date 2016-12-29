37-летняя американская певица Пинк родила сына! Малыш появился на свет 26 декабря, но общественности стало об этом известно только сегодня, после того, как знаменитость опубликовала первую фотографию малыша в Instagram.



«Джеймсон Мун Харт», — лаконично подписала снимок певица. Сразу после этого в микроблоге Пинк появилось фото счастливого папы с сыном на руках.

«Я люблю своего сладкого папочку», – гласит подпись к этой фотографии.



Поклонники не скрывают своего восторга. Еще бы! Их любимица не стала скрывать лицо малыша, а сразу же представила Джеймсона публике. Публикация собрала тысячи добрых пожеланий от фолловеров.

О своей беременности Пинк предпочла долгое время умалчивать и рассказала фанатам о беременности так же - через свой микроблог, опубликовав фото, на котором красовалась с большим животом. «Сюрприз!», — игриво сообщила Пинк.

Певица замужем за мотогонщиком Кэри Хартом, они совместно воспитывают пятилетнюю дочь Уиллоу.

Фото: instagram.com