Королевскую семью ждут большие перемены. Изданию The Telegraph стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся переехать в столицу, а точнее — в Кенсингтонский дворец. Последние 3 года семья обитала с детьми в своем тихом поместье в Анмер Холле, что в Норфолке. Теперь принца Джорджа и принцессу Шарлотту ждет еще более интересная жизнь.

Мальчик будет посещать лондонскую школу Уэзерби, где учились его отец и дядя. О судьбе Шарлотты пока информации неи.

Инсайдеры рассказали, что герцога и герцогиню Кембриджских ждут дополнительные обязанности из-за того, что родителям Уильяма все сложнее исполнять свою работу. В 2017 году королеве Елизавете II исполнится 91 год, а ее супругу принцу Филиппу — 96 лет.

Фото: globallookpress.com