Племянница Бритни Спирс, дочь ее сестры Джейми Линн, попала в аварию, сообщает TMZ. Транспортное средство Polaris, в котором находилась 8-летняя Мэдди Элдридж, перевернулось на охотничей прогулке. Девочка была доставлена в больницу неподалеку от студии певицы в Луизиане.

Состояние девочки врачи оценили как крайне тяжелое. Когда прибыла помощь, она провела несколько минут в воде, после чего находилась без сознания. Ее 25-летней мамы не было на месте происшествия.

Поклонники Бритни распространяют сообщения в социальных сетях, в которых они сообщают, что молятся за здоровье малышки. Они знакомы с ее мамой по сериалу Zoey 101, который транслировался на канале Nickelodeon с 2005 по 2008 годы, сейчас Джейми Линн делает карьеру певицы.

Ее дочь тоже стала знаменитостью после того, как актриса сообщила о своей беременности в 2007 году, когда ей было всего 16. Она рассталась с ее отцом, когда той было всего 2 года. Позже она стала встречаться с другим мужчиной, Джейми Ватсоном, который принял ребенка как своего.

Фото опубликовано Jamie Lynn Spears (@jamielynnspears)Янв 14 2017 в 9:30 PST

Все надеются, что 19 июня Мэдди сможет отметить свой очередной день рождения в полном порядке. Желаем девочке скорейшего выздоровления!

Видео опубликовано Jamie Lynn Spears (@jamielynnspears)Янв 30 2017 в 8:00 PST

Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk