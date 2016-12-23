Завтра, 24 декабря, Дима Билан отпразднует свой 35-й День Рождения. В честь этого события его близкая подруга Ольга Веретельник дала интервью, в котором рассказала, каким Дима был в юности, и о романтике, которая царила в их отношениях.

С Димой Биланом они учились в одной школе в родном Нальчике. Они познакомились на занятиях, и хотя девочка была на 4 года младше его, подружились и общаются по сей день. Оля вспомнила о романтике, которая была навеяна временем, когда ни у кого еще не было мобильных телефонов. «Мы росли во время, когда еще не было интернета. Чтобы позвать гулять, приходилось заходить друг за другом, а не звонить, как сейчас, — в этом была особая романтика», – рассказала Ольга журналу «СтарХит».

«Развлечения тоже придумывали сами. Например, у мальчишек тогда была мода строить летательные аппараты. Диму она тоже не обошла стороной. В округе было много невысоких домов, и ребят не покидала мысль забраться на один из них с дельтапланом и… взлететь. Рядом со школой, где мы учились, находилась пристройка к спортивному залу — именно ее мы с Димой и выбрали в качестве «взлетной полосы». Самолет он смастерил из подручных средств. В то время его семья жила в квартире, но параллельно папа своими руками строил дом. Дима часто помогал отцу, даже клал одну из стен. Из того, что оставалось – доски, гвозди, фанера, – Дима и сделал дельтаплан размером где-то полметра на полметра. На это у него ушло пару дней. Когда летательный аппарат был готов, Дима позвал несколько друзей, в том числе и меня, к пристройке, взобрался на нее, как следует разогнался и запустил свое детище. С замиранием сердца мы все наблюдали, как дельтаплан пролетел три метра и... с грохотом спикировал. Но знаете, Дима не сильно расстроился. Пожал плечами: «Еще сделаю». И пошел собирать обломки», — поведала она.

Однажды в Диму стреляли. Попали в ногу, и все обошлось. «В возрасте 8 лет, еще до знакомства со мной, он с компанией мальчишек со двора шастал по общественным полям в поисках помидоров, малины, черешни, клубники, винограда и яблок. Обычно эти похождения заканчивались удачно — ребята набирали полные карманы добычи и довольные возвращались домой. Но однажды местный сторож, который раньше не отличался повышенной бдительностью, проявил чудеса наблюдательности. Дал очередь из ружья солью по пятым точкам нескольких мальчишек — и Димы в том числе. Попал ему в ногу — к счастью, не сильно. Но этот случай не отбил у воришек охоты лакомиться чужими фруктами», — вспоминает Ольга.

Сейчас у детей другие игры, и взрослые вспоминают свое детство с легкой грустью. А помните ли вы такие моменты?

Фото: globallookpress.com