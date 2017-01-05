42-летняя актриса Анна Михалкова не перестает удивлять поклонников своим стремительным похудением и преображением. На днях Анна опубликовала снимок, который произвел фурор среди подписчиков ее страницы в Instagram. Актриса распрощалась с лишними килограммами и стала выглядеть значительно моложе своего возраста.



«Ну что, в Новый год с новыми планами. Обещаю стать лучше, обещаю не ругаться на детей, быть хорошей мамой, традиционно обещаю себе похудеть, обещаю не лениться, много танцевать и пить шампанское. Ну как-то так…», — подписала селфи Михалкова.

Фолловеры пришли в восторг, многие из них сообщили, что не сразу узнали столь значительно похудевшую Анну.

«Не узнать», «Аня, вы на этой фотографии похожи на девушку Бонда Леа Сейду!», «Прямо школьница, выглядите супер», «Как вам идет стройность, шикарно!».

Старшая дочь известного режиссера Никиты Михалкова состоит в браке с бизнесменом Андреем Баковым и растит троих детей: 16-летнего Андрея, 15-летнего Сергея и младшую дочь Лидию, которой исполнилось три года.

Фото: instagram.com