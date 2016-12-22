После нескольких не очень удачных попыток найти себя в бизнесе 28-летняя певица Алекса решила остановиться на дизайне ювелирных украшений. Бренд Aleksa Jewelry довольно успешно существует несколько месяцев. Алекса активно продвигает его, появляясь на мероприятиях в украшениях собственной марки.

Основной упор рекламной кампании направлен на оригинальный уникальный дизайн, в чем недавно усомнились пользователи соцсетей. Как пишет Woman.ru, интернет-пользователи провели целое расследование, в результате которого обнаружили, что украшения Алексы как две капли воды похожи на изделия бразильской марки Origems Brazil.

Бразильский бренд несколько лет с успехом продает свои украшения по всему миру, а ювелирные изделия Aleksa Jewelry по стилю очень напоминают его. Впрочем, есть одно существенное различие: украшения Алексы стоят дороже.

Фото: instagram.com