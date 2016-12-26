Уход из жизни 53-летнего певца Джорджа Майкла стал для поклонников его творчества настоящим шоком. Александр Панайотов сообщил, что потрясен этой печальной новостью.

«Господи. Я рыдаю. Невосполнимая потеря мира музыки! Джордж Майкл...его голос, его песни, его душа. Как так? Что происходит? Почему? Я вырос на его песнях! У нас с ним одна фамилия, один род. Панайоту. Горе. Потеря потерь», — цитирует слова Панайотова «СтарХит».

Как известно, настоящее имя Джорджа Майкла — Георгиос Кириякос Панайоту, и вполне возможно, что у российского музыканта, действительно, общие корни с королем поп-музыки 90-х.

Подписчики Панайотова вспоминают Джорджа Майкла и скорбят о нем. Некоторые из них считают, что Александр Панайотов просто обязан исполнить композицию Джорджа Майкла в финале.

«Саша, спойте его песню в финале! На нашей эстраде больше некому. А мы будем благодарны ! ! Только Вы сможете сделать это тонко, талантливо и По Своему!!! Светлая память», «Спой Jesus to a Child, пожалуйста, выйдет превосходно, я уверена», «Светлая память ему Саша, исполни в Голосе что-нибудь в память о нём...».

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что просить Александра исполнить песню Джорджа Майкла в финале как минимум жестоко, учитывая, как близко к сердцу принял эту утрату Панайотов.

«Ребята, не просите его петь песни Джорджа Майкла! Это же так больно, не надо. Представляете как Саше будет тяжело?! Всё же это конкурс, неважно победит он или нет, или всё уже решено и т.д. Не хотелось бы, чтобы он плакал на сцене и душа разрывалась ещё больше».

Фото: instagram.com, eastnews.ru