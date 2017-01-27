11-летняя Ариадна Волочкова — единственная дочка балерины Анастасии Волочковой. Она тоже занимается танцами, но другой направленности, в отличие от мамы. Девочка выбрала для себя современные танцы.

Фанаты не раз спрашивали, почему Волочкова не отдала дочь в балетную школу. Однако балерина уверена, что Ариадна добьется успеха в другой сфере.

Девочка выложила в собственном профиле в Instagram короткое видео, сообщает Letidor.ru. «Моя импровизация», — подписала она.

Видео опубликовано Ася Панда (@ariadna_volochkova) Янв 27 2017 в 12:28 PST

Однако подписчики сразу накинулись на нее. Они уверены, что девочка не такая талантливая, как ее мать. «Гибкости, пластики как у мамы - нет», «Не умеешь - не берись», «Деревянная девочка, учиться надо, чтобы на весь мир выкладывать», — написали ей в комментариях.

Правда нашлись и те, кто защитил Ариадну: «Какой стыд! Люди что ж вы ребёнку такие гадости пишите??? Моральные уроды просто,моя дочь занимается в тодесе и я знаю сколько трудов сил и терпения надо чтоб показать вот эту минутную импровизацию».

Фото опубликовано Ася Панда (@ariadna_volochkova)Дек 3 2016 в 4:01 PST

Анастасия никак не отреагировала на негативные эмоции в комментариях к посту ее дочки. Однако недавно она написала про своё отношение к негативным комментариям и злым людям под откровенным фото из бани.

Фото: instagram.com