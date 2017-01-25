Вчера состоялась премьера фильма Федора Бондарчука «Притяжение», которая собрала весь столичный бомонд. Гостей встречали Федор Бондарчук с ослепительной Паулиной Андреевой, об «интересном положении» которой сразу же заговорили после светского мероприятия. На Паулине было серебристое платье с пайетками, возможно фасон был не слишком удачен, но внимательная публика и фотожурналисты разглядели под ним округлившийся животик.

Теперь поклонники пары гадают - это лишь неудачные ракурсы или невеста Бондарчука ждет ребенка. Кроме того, многие гости премьеры отметили нежное отношение будущих супругов друг к другу. Весь вечер Федор Бондарчук и Паулина Андреева держались за руки, сообщает сайт Letidor.ru

Пользователи соцсетей уже сделали скоропалительные выводы о беременности актрисы, но официального заявления от пары не последовало.

Фото: архивы пресс-служб