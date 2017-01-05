Одна из самых очаровательных героинь сериала «Папины дочки», которую зрители до сих пор называют Пуговкой, в этом году отметила пятнадцатилетие. Незаметно для публики Катя Старшова превратилась из милой малышки в юную барышню.

Девушка снимается в кино, ирает в театре и профессионально занимается фигурным катанием, сообщает сайт WMJ.ru.

Кроме этого Катя приняла участие в проекте «Танцы со звездами», где стала партнершей 16-летнего танцора Владислава Кожевникова.



Активный образ жизни приносит свои результаты - на снимках Катя демонстрирует стройную фигуру, которой без устали восхищаются поклонники.

Вполне возможно, что в скором времени мы увидим девушку в романтических взрослых ролях.

Фото: instagram.com