Сергей Лазарев казался фанатам открытым и публичным человеком, однако певец оказался не так уж прост. Он 2,5 года скрывал ото всех своего сына. Эта новость очень удивила поклонников, и все начали гадать: кто же мама малыша? Но Сергей не спешит рассказывать о своей личной жизни.

Бывший продюсер певца Леонид Дзюник, который работал с группой «Smash», рассказал в интервью, что думает о происхождении маленького Никиты. «Исходя из последних событий, я могу допустить, что сына Сергею родила суррогатная мать», — предположил он.

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Янв 19 2017 в 11:19 PST

Однако поспешил добавить, что у Сергей были страстные отношения в прошлом. «Я знаком с одной девушкой, с которой он в свое время близко дружил. Она мне рассказывала, что у них был страстный секс. Эта девушка – его ровесница, очень симпатичная, фактурная!», — уточнил Дзюник.

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Янв 6 2017 в 7:51 PST

А вот версию о том, что Лазареву могла родить фанатка, Леонид категорически отрицает. По его мнению, хоть Сергей и любит своих поклонниц, он никогда не сближался с ними и не допускал никаких отношений.

Лазарев пока не рассказал о сыне Никите, а только попросил не лезть в его личную жизнь. А недавно провел отпуск в обществе бывшей возлюбленной Леры Кудрявцевой.

Фото: instagram.com, globallookpress.com