Новость о том, что 48-летняя певица Кайли Миноуг разорвала помолвку с 28-летним актером Джошуа Сассом, заподозрив его в измене, не всеми была воспринята как нечто неожиданное и драматичное. Как сообщают западные источники, ссылаясь на друзей певицы, многие из них рады, что это произошло до свадьбы, а не после, когда дело могло принять гораздо более трагический оттенок.

Так, друг Кайли Питер Форд сообщил, что певица спонсировала своего молодого бойфренда, и даже помогла ему справиться с такой проблемой, как раннее облысение, заплатив круглую сумму за пересадку волос.

«Она отдавала ему все и была счастлива. Кайли даже пришла на помощь, когда Джошуа начал лысеть – заплатила 10 тысяч долларов за его пересадку волос», — сообщает источник.

Кроме этого мужчина сообщил, что родные Кайли рады, что она рассталась с женихом, который никогда не внушал им доверия: «К счастью, Кайли рассталась с женихом до свадьбы. В браке все было бы гораздо грязнее и хуже».

Напомним, что Кайли Миноуг сообщила о расставании со своим женихом после того, как заподозрила его в интрижке с 34-летней испанской актрисой Мартой Миланс.

Фото: globallookpress.com