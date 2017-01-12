Американские психологи пришли к заключению, что современные женщины так же полигамны, как и мужчины, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на западные источники.

По мнению исследователей, проводивших широкомасштабный эксперимент и опрос, чувства женщины к своему постоянному партнеру начинают остывать через пять лет совместной жизни.

Именно через этот промежуток времени жены начинают уставать от своих мужей, становятся раздражительными и капризными, что влечет за собой конфликтные ситуации и, в результате, может разрушить брак.

Ученые считают, что девушкам и женщинам просто необходима определенная «перезагрузка», а чтобы это не приводило к разводам, психологи рекомендуют время от времени отдыхать друг от друга, занять себя новым хобби или с головой увлечься новым проектом на работе.

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