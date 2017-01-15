Новое поколение: Алла Пугачева показала танцы своих детей 68-летняя Алла Пугачева и 40-летний Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гари. Сейчас им по три года. Алла Борисовна показала домашние видеозаписи, на которых дети танцуют.

«Лиза жжет», — коротко подписала Примадонна первое видео.

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Янв 15 2017 в 1:53 PST

В комментариях некоторые пользователи отметили, что маленький Гарри очень похож на своего отца. А уж движения и красоту ребят понравились всем. «Ой, ну они просто супер. И Лиза, и Гарри - творческие личности», «Какие у вас чудесные детки», — написали фанаты.

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Янв 15 2017 в 1:56 PST

Ранее Максим Галкин рассказал, что его дети могут участвовать в шоу детских талантов «Лучше всех», ведущим которого он является. Однако никаких исключений для Гарри и Лизы делать не должны, считает Максим. Но пока близнецы танцуют только дома на радость папе и маме, и родители не спешат их выводить на сцену.

Фото опубликовано Максим Галкин | maxgalkin.ru (@maxgalkinru)Янв 12 2017 в 12:04 PST

Это первые посты в Instagram певицы, опубликованные после обращения тапочек. Поклонники рады, что Примадонна нашла время поделится с ними такими милыми кадрами.

Фото: instagram.com