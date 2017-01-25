Одним из самых громких разводов прошедшего года стал развод Анджелины Джоли и Брэда Питта. И в отличиче от семьи Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, которых развели практически в один день, западные коллеги вовсю делят детей. На днях в иностранных СМИ появилась информация о том, в какие суммы встанет паре это мероприятие.

В общем и целом бракоразводный процесс может вылиться в сумму порядка 6 миллионов долларов, передает мнение специалиста по разводам Келли Чан Рикерт портал Letidor со ссылкой на The Нollywood Life. Только адвокаты (трудяга Джоли пользуется услугами знаменитой Лоры Вассер, а интересы похорошевшего но ужасно страдающего Питта представляет Лэнс Шпигель) обходятся звездам как минимум в 1250 долларов в час. Еще 450 долларов в час стоит труд судьи Джона Одеркирка, который ведет их дело. По 500 тысяч долларов они ежемесячно тратят на судебные издержки.

Переезды Джоли с детьми, услуги нянь и персональных психологов, вероятно, остались за пределами сметы.

Напомним, что о разводе пары СМИ заговорили в сентябре прошлого года. Эта новость поразила всех, так как в общей сложности Анджелина и Брэд пробыли вместе более 10 лет: они начали встречаться в 2004 году, в 2014 году официально оформили отношения. У них осталось шестеро детей: 15-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 10-летняя Шайло и 8-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Фото: globallookpress.com