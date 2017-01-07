Актриса театра и кино Рената Литвинова ведет блог в Instagram, где ее читают более 600 тысяч подписчиков. Она любит удивить фанатов новыми яркими образами и показывает необычные селфи. И поклонники давно привыкли к ее яркому макияжу и ждут от нее новых снимков. Однако в новогодние праздники Рената показала фотографию, на которой она без мейк-апа.

Фото опубликовано Renata (@renatalitvinovaofficiall)Янв 5 2017 в 6:35 PST

«5 января», — лаконично подписала снимок актриса. Подписчики сразу заметили несколько интересных деталей. Например, что на фотографии светит яркое солнце, а на столе бокалы для шампанского. Также важно то, что бокала два - значит это морозное утро Ливинова встречает не в одиночестве.

«Мечтательная», «уставшая», «домашняя» — так охарактеризовали Ренату на этом снимке подписчики.

Фото опубликовано Renata (@renatalitvinovaofficiall)Дек 12 2016 в 1:29 PST

Недавно актриса показала откровенные снимки с Федором Бондарчуком, заинтриговав новым проектом.

Фото: instagram.com, globallookpress.com