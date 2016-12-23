Они оба свободны, так почему бы и нет?

Вот уже несколько дней мировые СМИ гадают: какие отношения связывают 47-летнюю певицу Дженнифер Лопес и ее 30-летнего коллегу Дрейка. Все это — на фоне заявления бывшего мужа звезды о том, что он разводится с женой-моделью и совместных выступлений когда-то родных людей.

Дженнифер публикует в социальных сетях откровенные фотографии: а почему бы и нет, ведь официально она свободна с августа.

Дрейк же расстался с любовью всей своей жизни в октябре.

Вчера вечером в иностранных СМИ появились новые подробности: инсайдеры прокомментировали роман звезд. «Они относятся друг к другу с нежностью и уважением, но пока рано что-то говорить. Они записывают красивую музыку вместе. Они проводят много времени вместе. Им действительно очень хорошо в компании друг друга. Но именно сейчас они только работают над музыкой. Закончится ли это чем-то — мы еще увидим. Все друзья надеются, что между ними вспыхнет чувство», — приводит их слова журнал People.

Напомним, что издание TMZ сообщило во вторник, что Дженнифер Лопес и Дрейк были замечены за совместными походами по ресторанам — они праздновали что-то с друзьями в Delilah, что в Западном Голливуде, мужчина дважды приезжал к подруге после ее концертов в Planet Hollywood Resort & Casino, в Лас-Вегас. Эти встречи они не скрывали, и даже опубликовали совместное селфи в Instagram.

С одной стороны, опровержений слухам нет. С другой стороны, очень сложно поверить, что две звезды, работающие вместе над записью нового сингла, так просто станут парой, все это слишном сильно напоминает пиар-ход. А как считаете вы?

Фото: instagram.com, globallookpress.com