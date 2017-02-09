Кто-то искренне восхищается ведущей шоу «Давай поженимся!» — ее эффектной внешностью, открытостью и честностью. Кому-то же бескомпромиссность звезды Первого канала может показаться наглостью. Ее обсуждают, обожают и ненавидят. Но равнодушным к Розе Раифовне никто не остается. Сама Сябитова не обращает внимания на пересуды. У нее есть работа, двое детей и глобальные планы на будущее. Об этом и не только читайте в эксклюзивном интервью Passion.ru.

- Роза, поздравляем с юбилеем! Вы любите свой день рождения?

Роза Сябитова: Вообще нет. Наверное, в силу моего характера и образа жизни, который сложился с годами, для меня день рождения — это день подведения итогов. Ты оглядываешься назад, смотришь, что получилось, что нет. Затем строишь планы, размышляешь, что еще предстоит сделать, каких вершин нужно достичь. И это всегда немного грустно.

- Как определяете для себя, что прожитый год был успешным?

Р. С.: Здесь стоит отталкиваться от того, что является критерием моей успешности. С определенного момента я, допустим, проверяла, сколько у меня друзей, сколько человек меня поздравят с днем рождения. Если много — круто, если мало — эх, надо поработать над этим!

На сегодняшний день определяющим фактором является мое финансовое положение — улучшилось ли оно. Например, за последние несколько лет у меня вышли книги, которые приносят доход. Я продолжаю вести шоу на Первом канале, заказы в мое брачное агентство поступают. Еще один критерий — я хорошо выгляжу.

- Это неоспоримо! Вы, к слову, не скрываете своих манипуляций с внешностью. Что вас подтолкнуло лечь под нож пластических хирургов?

Р. С.: Да, я не скрываю, я сделала семь пластических операций. И получилось это следующим образом. Андрей Малахов обратился ко мне с проектом по похудению. Он искал героев-звезд. Я ему сразу сказала, что согласна, потому что тогда весила 75 килограммов, а с моим ростом (1 метр 54 сантиметра, — прим. Passion.ru) мне нужно было сбросить килограммов 20 точно. Однако я уже сталкивалась с такой историей во время беременности: когда ты худеешь, то все обвисает. Поэтому мы договорились о пластике: отрезаем все, что не нужно, и накачиваем грудь. Иначе какой в этом смысл?

Когда я подкорректировала свое тело, отмалчиваться не стала, потому что многим эта информация могла показаться полезной и ценной. А я никогда ничего не рассказываю просто так. В моем случае пластические операции были целесообразны. Позже я вошла во вкус и начала следить за собой. Стала надевать другую одежду, привлекать имиджмейкеров, стилистов, визажистов. Больше ничего делать не планирую, я уже отрезала все что можно было — веки, живот. В моем возрасте надо достойно стареть.

- Что насчет косметологических процедур?

Р. С.: Конечно, ботокс подкалываю и буду делать до тех пор, пока это не вредит моему здоровью. А за ним я очень внимательно слежу. Каждые полгода сдаю анализы, прохожу обследования. Как только врачи запретят мне косметологические процедуры, начну показывать всем свои морщины (смеется). В конце концов, та же королева Великобритании Елизавета II выглядит величественно, она достойна уважения и гордости. Вот и я так буду стариться.

- Не боитесь возраста?

Р. С.: Нет, сегодня мне 55, потом будет 56 — ну, круто! Я видела женщин, которым 60, 70 лет, видела, чем они живут, как радуются жизни, занимаются своими увлечениями и насколько счастливы уже без мужчины.

Мужчины дают нам ощущение женщины. Только они могут дать нам статусы жены и матери. И это самое ценное. Я во всех этих ипостасях уже состоялась, свои ордена получила. Сейчас сама зарабатываю, рассчитываю только на себя. У меня есть дело, которое меня кормит, у меня есть дети, которые продолжают мое дело. Поэтому мне не страшно стариться, мне не страшно быть женщиной. И мне не надо обманывать мужчину своим возрастом, чтобы его привлечь.