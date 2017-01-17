Певица Натали тщательно следит за своей фигурой. Она призналась, что не раз прибегала к пластическим операциям, чтобы сохранить молодость. Но на днях папарацци удалось заснять Натали с заметно округлившимся животом. Артистка не стала скрывать и честно призналась: она находится на шестом месяце беременности.

«Да, я жду ребенка. Мы с мужем очень счастливы. Уже решили — рожать буду в России, заграничные клиники даже не рассматриваем», — цитирует ее слова Life.ru.

Певица Натали замужем за Александром Рудиным. Их брак — один из самых крепких и счастливых среди звезд российской эстрады. Недавно они отметили серебряную свадьбу. Их старшему сыну Арсению пятнадцать лет, а младшему Анатолию — всего шесть. В их семье финансовыми вопросами занимается муж, и Натали полностью ему доверяет.

Фото: globallookpress.com, starface.ru