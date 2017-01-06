Анна Семенович решила провести каникулы на Бали. Певица опубликовала фото, на котором предстала без макияжа, и поздравила всех с наступающим Рождеством.



«Дорогие мои с Рождеством вас. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни ПЕРЕЗАГРУЗКИ!!! Мы привыкли все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия. Нам надо научиться смотреть по сторонам не в поиске людей, которых мы с удовольствием будем сравнивать с собой и осуждать, а в поисках той простой красоты, которую подарила нам Божественная Вселенная и тогда жизнь заиграет счастливыми красками. Любви всем и добра». (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)



Анна рассказала, что чуть не потерялась на пересадке в Пекине, но, благодаря незнакомой девушке и ее мужу, разобралась и успела на посадку.

«Спасибо доброй девушке Каролине и её мужу из Китая, что помогли мне разобраться и всё-таки улететь на Бали. Я прилетела на самый волшебный остров на Земле и усталость с дороги уже не помню!!! Хорошо, что на моем пути попадаются добрые люди. Ну а что, подобное притягивает подобное».

Фото: instagram.com