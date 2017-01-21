Продюсер Яна Рудковская смогла удивить своих фанатов. И не только своих — поклонники фигуриста Евгения Плющенко, ее мужа, тоже не без интереса разглядывали новые фотографии. Яна и Евгений сфотографировались вместе в нижнем белье.

Рудковская на снимке стоит в майке и трусиках, а на Плющенко трусы-боксеры и футболка. Такая фотография сделана в рамках рекламы нижнего белья. «Наша история любви...Продолжение следует!» — подписала Яна свой пост.

Фото опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Янв 20 2017 в 9:02 PST

Однако большиство подписчиков не оценили такой кадр. «Комично. Вы оба очень замечательные, но это фото не достойно вашего уровня», «Ну это маразм в трусах уже фото делать. Столько трудов и медалей чтобы трусы рекламировать», «Евгений такой титулованный и докатиться до рекламы трусов((( Это не от бедности, а от жадности Яны(» — пишут пользователи Сети. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Янв 12 2017 в 1:37 PST

Нашлись и те, кто не увидел ничего удивительного и пошлого в этой рекламе.