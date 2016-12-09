Футбол — игра миллионов, его смотрят и парни, и девушки. И если первые годами хранят верность любимому клубу, ходят на матчи и орут на стадионах, то вторым подавай горячие рельефные мускулистые тела, обворожительные улыбки, стильные прически и невероятную харизму. Во всемирный день футбола Passion.ru рассказывает о самых сексуальных, холостых и чертовски богатых футболистах.

Криштиану Роналду, 31 год

Нападающий сборной Португалии начал играть в футбол еще в детстве с подачи своего отца, работающего в администрации местного клуба. Криштиану — безумно сексуальный, он является самым дорогим игроком в истории футбола. Ни одна девушка не устоит перед его шармом. Состояние парня оценивается в 210 млн евро, но заработал он их не только мячом: Роналду активно снимается в рекламе, а недавно он подписал пожизненный контракт с фирмой Nike на 24 млн евро в год. Криштиану очень много денег тратит на благотворительность, часто даже не афиширует свои пожертвования и не пиарится за этот счет. Не так давно Роналду спровоцировал волну недовольств, двусмысленно заявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации во время перепалки с полузащитником «Атлетико» Коке. Мы по-прежнему не верим в это и считаем диверсией. К тому же помним, что целых пять лет Роналду встречался с Ириной Шейк, да и нынешняя девушка футболиста, модель Джорджина Родригез подтверждает, что все у футболиста окей!

Бенуа Костиль, 29 лет

Голкипер из Франции играет в футбол с шести лет, правда, первое время его карьера складывалась не лучшим образом.

14 лет Бенуа играл в крупнейшем клубе своего родного города, довольствуясь ролью резервного вратаря. Но потом удача улыбнулась ему, он перешел в команду «Ванн», где стал выходить на поле, а после Костиля включили в сборную Европы, где ему снова пришлось отсиживаться на скамейке запасных. Несмотря на то, что игра Бенуа почему-то никого из клубов особо не впечатляет, деньги ему платят неплохие — порядка 800 тысяч евро в год (капля в море по сравнению с Роналду и Месси, но за его бездонные глаза мы готовы простить ему такую «небольшую» зарплату). Девушкам же нравится его атлетичное телосложение, обаятельная улыбка, классные татуировки и брутальность, перед которыми просто невозможно устоять. Что до личной жизни, то Бенуа ее тщательно скрывает от посторонних глаз, но точно известно, что он не женат.

Матс Хуммельс, 27 лет

Высокий брюнет, играющий в составе сборной Германии, начал интересоваться футболом благодаря отцу-тренеру. Состояние Матса сегодня оценивается в приличные 12 млн евро, а после подписания пятилетнего контракта с мюнхенской «Баварией» его годовая зарплата составляет порядка 10 млн евро в год. Так что через с каждым годом он будет становиться все богаче и все привлекательнее для девушек. Впрочем, не будем отрицать, что у Матса лучезарная улыбка, от которой девушки просто тают. Увы, у Хуммельса есть постоянная подружка — светская журналистка Кэти Фишер, но все же не жена!