Сын Собчак и Виторгана

Вряд ли кто-то может поспорить, что беременность Ксении Собчак стала одним из самых громких событий года. Пожалуй, ее переплюнул только Трамп со своей победой на выборах в США. Впервые Ксению заподозрили в интересном положении в конце весны. Собчак ничего не комментировала, лишь появлялась на людях в одежде свободного кроя.

А вот в личном блоге отчаянно «убирала» свой подросший животик на фотографиях при помощи специальных программ. Общественность разделилась на два лагеря. Первые свято верили в то, что Собчак станет матерью, а вторые были уверены, что она всех «разводит». Правда открылась лишь в сентябре, когда Ксения появилась на сцене конкурса молодых исполнителей «Новая Волна» в Сочи. Живот уже сложно было скрывать, а сама будущая мамочка активно шутила по поводу своего грядущего материнства. Сын Ксении и Максима родился 18 ноября в элитном роддоме города Москвы. «Это самый счастливый день. Я – мама замечательного мальчика!», — написала Собчак в социальных сетях. Как звезды назвали своего сына, до сих пор не сообщается.

Рафаэль Абрамов

Долгожданный сын появился в семье певицы Алсу и ее супруга, бизнесмена Яна Абрамова, этим летом. Звезда не скрывала свою беременность, но и кричать на каждом углу, что скоро снова станет мамой, естественно, не собиралась. О грядущем пополнении журналисты догадались во время одного светского мероприятия, на которое Алсу пришла в темном свободном платье. «Да, мы ждем ребенка, — через некоторое время подтвердила певица. — Это получилось само собой. Впрочем, старших детей мы с Яном тоже не планировали». Поклонники Алсу сразу начали желать ей родить мальчика, ведь в ее семье уже есть две девочки — 10-летняя Сафина и 8-летняя Микаэлла. Сына Алсу назвала Рафаэлем в честь отца мужа и своего дедушки по папиной линии.

Мария Безрукова

Свадьба Сергея Безрукова и Анны Матисон стала неожиданностью для всей страны. Они познакомились на кастинге к фильму Анны, в котором Сергей сыграл главную роль, через год поженились, а летом на «Кинотавре-2016» Анна появилась перед журналистами с огромным животом. Звезды попытались избежать шумихи, связанной с будущим пополнением в их семье, и объявили о беременности накануне своего приезда в Сочи. Но фотографы все равно атаковали их. «Дорогие мои, хорошие! 4 июля точно в срок Аня подарила мне дочку Машеньку!», — написал счастливый Безруков в своем блоге.