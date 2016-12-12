Оксана Фандера и Филипп Янковский

Вице-мисс первого конкурса «Московская красавица» и наследник известной кинематографической семьи познакомились на дне рождения общего друга. Оксана потом вспоминала, что привлекла внимание Филиппа своим нестандартным поведением. Она родилась и выросла в Одессе, в то время Оксана очень отличалась от всех девушек, с которыми он привык общаться. Уже через месяц Янковский сделал Фандере предложение руки и сердца, не забыв упомянуть, что мужчины из их рода женятся один раз и на всю жизнь. Оксана немного переживала, как ее примут родители возлюбленного, однако рождение сына Ивана примирило их с невесткой из Одессы. Фандера и Янковский вместе уже 26 лет, кажется, их любовь с годами становится все сильнее и сильнее.

Мурад Османн и Наталья Захарова

Создателей одного из самых популярных фотопроектов в Интернете #followmeto, Мурада и Наталью, познакомил их общий друг. Они сразу понравились друг другу. Через некоторое время молодой человек нашел девушку в соцсетях и пригласил ее в кафе. Как потом рассказывала Наташа, около года они просто общались, но как-то в один момент осознали, что не могут жить друг без друга. Тогда и начались их отношения. И примерно в то же время они и придумали свой проект. Вместе они объехали полмира, выискивая самые красивые места, которые бы хотели показать своим многочисленным подписчикам. А вот в свадебное путешествие, которое состоялось почти через пять лет после знакомства, влюбленные отправились на Мальдивы, где, по собственному признанию, не сделали ни одного фотоснимка в привычном стиле.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе

Старая любовь не ржавеет, в случае с Иваном Ургантом — и первая тоже. Телеведущий был влюблен в свою жену еще в школе. Говорят, он сделал ей предложение на выпускном вечере, но Наталья не отнеслась серьезно к его словам. Поэтому Ургант вскоре женился на другой, потом экстренно развелся, потом стал встречаться с коллегой по MTV Татьяной Геворкян. Кикнадзе тоже вышла замуж, родила двоих детей. Но «я встретил вас и все былое…». После случайной встречи чувства взыграли вновь. Наталья ушла от супруга и переехала к Ивану вместе с дочерью Эрикой, которую воспитывает телеведущий, не делая разницы между ней и родными дочерьми — Ниной и Лерой. Ургант не любит рассказывать о личном, но иногда признается, что самое дорогое, что у него есть в жизни — это любимая жена и дети.