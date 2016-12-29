43-летний актер Сергей Безруков впервые рассказал журналистам о своих внебрачных детях. Информация о том, что у Безрукова есть двое внебрачных детей-близнецов (мальчик и девочка) от актрисы из Санкт-Петербурга Кристины Смирновой появилась в прессе два года назад. Тогда Сергей отказался подтвердить информацию и судился с изданиями, опубликовавшими новость. В своем вчерашнем интервью «Комсомольской правде» Безруков рассказал о детях и отношениях с бывшей супругой.

«С появлением в моей жизни Ани и Машеньки многое изменилось. Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье: быть при рождении, бессонные ночи, усталость (но счастливая!), первая улыбка, первый зубик.

Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая. Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать - только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка. Хочется, чтобы у них была нормальная судьба, без синдрома звездных детей. Машу я ведь тоже не показываю в соцсетях. И не покажу! Только в коляске и спиной!», — сообщил актер.

Кроме этого, актер признался, что за последнее время во много пересмотрел свою жизнь и сообщил, что очень благодарен бывшей супруге Ирине за предоставленную возможность начать жизнь с чистого листа.

Сергей Безруков с бывшей супругой Ириной Безруковой(архив)

«То, что в последнее время я во многом пересмотрел свою жизнь, - это правда. Есть прошлое, есть настоящее. С моей бывшей женой Ириной у нас договоренность: о прошлом - ни слова. Я по-прежнему ей помогаю, мы работаем в одном театре, она - соучредитель Фонда поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Я благодарен Ирине за все, а самое главное - за то, что она дала мне возможность начать жизнь с чистого листа».

Фото: eastnews.ru, instagram.com

