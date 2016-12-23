Сегодня утром поклонники Сергея Лазарева были шокированы новостью: вот уже 2,5 года музыкант скрывает от них собственного сына. Когда папарацци застали мужчину выходящим из церкви с мамой и маленьким ребенком, а журналисты связались с ним по телефону, он сам подтвердил эту информацию.

Позже он прокомментировал эту информацию более развернуто: «Сегодня, так случилось, что широкой общественности стало известно это сокровенное событие моей личной жизни. И сейчас уже появилось огромное количество публикаций, домыслов, додумок и сплетен. Дабы не плодить их еще больше, хочу официально подтвердить, что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына. НО Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь. Спасибо за понимание!»

Он добавил, что им и его семьей «было принято решение сохранить чудесное радостное событие исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлений», так как «жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций и, даже для взрослых и опытных людей, такое повышенное внимание — это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке».

«Welcome to the club, Bro», — поддержал Филипп Киркоров.

«Лазарев папка, а теперь ждем Билонят», — шутят поклонники.

Фото: instagram.com