Знаменитый певец Сергей Лазарев много гастролирует. Ему приходится ездить и на машине, и на автобусе, и летать на самолетах. Сегодня он показал в своем Instagram новую фотографию, где на самолете написано «С. Лазарев».

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Фев 11 2017 в 4:43 PST

«)))) немного уточнил....))))#ЛазаревыОниОгого #СамолетВмоючесть #ТычоЗазвездился #СпустисьСнебесНаЗемлю #БогФотошопа», — подписал певец фотографию. Если приглядеться, то можно увидеть, что буквой «С» закрашена другая буква, «М». Это аэробус А320.

Фанаты оценили юмор артиста. Они стали вспоминать, какие еще адреса вещи или на карте может присволить себе Сергей. «Лазаревы - это мощь. Кстати, в Новосибирске есть улица Лазарева», «В Алматы тоже есть улицы Лазарева», «Напомню, что в Сочи есть поселок Лазаревское!», — пишут поклонники.

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Янв 19 2017 в 11:19 PST

Также некоторые вспомнили, что у Сергей есть тату в виде крыльев, и поэтому ему необходим именной самолет. Кстати, недавно Сергей показал новую татуировку, посвященную сыну.

Фото: instagram.com, globallookpress.com