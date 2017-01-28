Сергей Лазарев сделал себе новое тату и фанаты догадываются, кому оно посвящено

Сергей Лазарев решился на изменения в своей внешности. Он сделал себе новое тату. Он ждал ее долго, и теперь, в Майями, разукрасил тело новыми линиями, сообщает Letidor.ru.

«Давно ее хотел… Но смог позволить только сейчас… В известном тату салоне Miami ink, где когда-то делал крылья! #новаятату #некрылья» — написал в Instagram певец.

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Янв 26 2017 в 2:38 PST

К сожалению, пока артист не показал саму татуировку. Видимо, он хочет чтобы сначала все зажило. Фанаты догадались: новый рисунок Сергей нанес на шею. Хотя некоторые считают, что Сергей мог решится даже на тату на лице. Подпись заставила поклонников строить разные предположения. Самой популярной версией стала татуировка, посвященная сыну Никите. Именно поэтому Лазарев и написал, что долго хотел, но сделал после того, как стало обо всем известно.

К тому же, в Майями лазарев прилетел не один, а с сыном, снова порадовав поклонников фотографией о ребенке: отпечатком ножки сына рядом со своим на песке.

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Янв 26 2017 в 10:29 PST

Есть и другие версии. «Мне кажется что-то вроде молнии», «Штрих код», — делают предположения поклонники.

Фото: instagram.com, globallookpress.com