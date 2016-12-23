О личной жизни Сергея Лазарева всегда ходило множество слухов. Не все верили в искренность его отношений с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Сегодня СМИ потрясла новость: у музыканта растет сын, и счастливый отец сам подтвердил это.

На днях папарацци поймали Лазарева выходящим из храма с маленьким мальчиком, их сопровождала мама музыканта. Артист не стал отпираться и признался, что это его сын, передает издание «Лайф». От дальнейших комментариев Сергей отказался: «Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы придавать огласке», — отрезал он.

Журналисты выяснили мальчика зовут Никита, он родился в 2014 году. Личность его мамы установить пока не удалось, но это точно не Лера Кудрявцева. «Сережа – чудесный! Люблю его безмерно. Более заботливого и нежного мальчика я, наверное, не встречала. Конечно, расстроили они меня, когда сообщили, что расстаются. Там ведь все по-настоящему было: и любовь, и секс, и планы на долгое счастливое совместное будущее. Но …вышло, как вышло», — говорила бывшая теща певца.

Поклонники шокированы новостью. «Так у вас есть сын? Ай да Сергей, ай да молодец», «Что то совсем не верится в это... Лайфу доверять... но если это так, то это не плохо», — пишут они в комментариях к его блогу. Сам Лазарев пока не ответил на их вопросы.

Фото: instagram.com