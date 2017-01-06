Не так давно поклонники Сергея Лазарева были шокированы новостью о том, что их любимчик уже два с половиной года является отцом. Папарацци поймали Лазарева выходящим из храма с маленьким мальчиком, их сопровождала мама музыканта. Артист не стал отпираться и признался, что малыш - его сын Никита. Во избежании распространения всевозможных слухов и домыслов, Сергей прокомментировал событие, сообщив, что уже два с половиной года является отцом малыша, но убедительно просит уважать личное пространство своей семьи.

Несколько минут назад Сергей Лазарев опубликовал первое совместное фото с сыном, снабдив его поздравлением с праздником Рождества. Несмотря на то, что на снимке всего лишь ножки малыша, обутые в такие же спортивные тапки, как и у папы, фолловеры просто растаяли от умиления.



«С наступающим Рождеством Христовым всех вас, дорогие мои друзья!! Мира, добра, счастья и любви!», — подписал снимок Лазарев, отметив запись хэштегами #сРождествомХристовым #сПраздником #папаисын #РубрикаМимими.

Фото: instagram.com