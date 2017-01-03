Фраза «отдыхать как Сергей Шнуров» у многих из нас ассоциируется с громкими песнями, красивыми женщинами и реками алкоголя. Но, вопреки своему имиджу, он часто проводит время с детьми. Сегодня мужчина поделился трогательной фотографией, которую сопроводил неожиданными словами: «Только мультики спасают от похмелья».

Фото опубликовано Shnurov Sergey (@shnurovs)Янв 3 2017 в 5:03 PST

«Деда Сережа», «Не похож ты на парня с похмелья», «Что там за мультики? Дети в ужасе по моему», — не поверили ему подписчики. Но опытный товарищ подтвердили: «Меня тоже мультики всегда спасали от похмелья и еще что-нибудь типа КВН. Но они так надоели, что в ноябре бросил пить».

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Фото: globallookpress.com, instagram.com