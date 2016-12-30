Известный телеведущий и иллюзионист Сергей Сафронов расстался с женой, сообщают российские СМИ со ссылкой на слова его «второй половинки». Мария, с которой мужчина прожил в браке 5 лет и нажил двоих очаровательных детишек, Алину и Владимира, планирует начать новую жизнь. Она подчеркнула, что не хочет, чтобы ее ассоциировали с семьей бывшего.

В последние несколько лет, по словам женщины, их брак трещал по швам. Видимость благополучной семейной жизни родители пытались создать исключительно ради детей. «Дорогие друзья! Так случилось, что пришло мое время рассказать всем для кого-то плохую, а для кого-то, я уверена, хорошую новость. Больше я не являюсь частью семьи Сафроновых. Мы с Сережей все решили мирно и обо всем договорились. Это должно было случиться раньше, но из-за детей приходилось проявлять терпение и дожидаться, пока они вырастут. До пенсии ждать мы не собирались», — цитирует ее журнал «СтарХит».

Фото опубликовано Мария Сафронова (@maria_vishenka)Дек 28 2016 в 2:05 PST

Сергей и Мария сыграли свадьбу в 2011 году и не держат друг на друга зла за зря потраченные годы.

«Хочу сказать огромное спасибо за все, мне было приятно провести эту часть жизни с тобой. Рада, что мы остались друзьями. Если появятся вопросы у журналистов — правильнее будет задавать все вопросы Сергею или его пиарщикам. Всем желающим можно выпить бокальчик игристого за наше здоровье!» — обратилась Мария к бывшему возлюбленному и прессе.

Фото опубликовано Мария Сафронова (@maria_vishenka)Дек 20 2016 в 5:47 PST

Подписчики уверены, что их подругу ждет прекрасное будущее, ведь с разводом жизнь только начинается, даже если после брака остались дети.

Фото опубликовано Мария Сафронова (@maria_vishenka)Дек 23 2016 в 4:36 PST

Фото: globallookpress.com, instagram.com