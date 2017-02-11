Девочка вышла из комы и уже дома, а ее родителей ждет разбирательство

Бритни Спирс несколько дней назад очень просила помощи своих поклонников. Она призывала молиться за свою племянницу Мэдди, которая попала в больницу в тяжелом состоянии. Девочка впала в кому после того, как упала в воду на квадроцикле.

Фото опубликовано Britney Spears (@britneyspears)Фев 6 2017 в 2:14 PST

На днях Бритни сообщила радостную новость: Мэдди пришла в себя. Хотя прогнозы врачей были неутешительными, девочка почти сразу заговорила, и сейчас ей намного лучше. Но теперь перед ее родителями встал серьезный вопрос об их ответственности за случившееся.

Сестра Бритни, Джейми Линн, и ее муж, отчим девочки, допустили грубое нарушение. Они позволили кататься 8-летнему ребенку на квадроцикле около воды, хотя по правилам управлять такой машиной можно с 10-летнего возраста. А если ребенок младше, с ним на транспортном средстве должен быть взрослый. Органы опеки в США строго наказывают провинившихся родителей.

Во время происшествия 25-летней Линн не было рядом. После инцидента девочку доставили в больницу вертолетом, где она впала в кому на 48 часов.

Фото опубликовано Jamie Lynn Spears (@jamielynnspears)Фев 10 2017 в 11:28 PST

Органы опеки уже начали расследовать это дело, но пока никаких подробностей не сообщается. Напомним, что Джейми Линн стала мамой уже в 16 лет. Она рассталась с отцом девочки через два года после ее рождения.

Фото: instagram.com, globallookpress.com