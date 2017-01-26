Западные СМИ сообщают, что голливудская актриса Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) и французский журналист Роман Дориак (Romain Dauriac) расстались после двух лет брака.

32-летняя Йоханссон перестала носить обручальное кольцо, на это обратили внимание журналисты, когда Скарлетт принимала участие в «Женском марше» против Дональда Трампа. Издание People сообщает, что пара разошлась еще летом. На какой стадии сейчас бракоразводный процесс, подала ли Скарлетт документы на развод, пока неизвестно.

В последний раз супруги участвовали в светском мероприятии вместе во время открытия в Париже магазина «Yummy Pop». Скарлетт, переехавшая к мужу в Европу, так скучала по Америке, что решила открыть в Париже магазинчик, торгующим поп-корном. Супруг поддержал идею своей жены и помогал ей во время открытия.

Напомним, что у пары есть маленькая дочь Роуз Дороти, рожденная в 2014 году.

Все время в браке Скарлетт разрывалась между работой в Голливуде и жизнью, которую пытался обустроить Роман в Париже. Декретный отпуск актриса провела в Европе, после чего стало понятно, что для продолжения успешной карьеры актрисы ей необходимо вернуться в Голливуд. Возможно, именно это обстоятельство и сыграло роковую роль. Кстати, в подобной ситуации пребывала еще одна звезда Голливуда — Натали Портман, которая вышла замуж за французского артиста балета Бенджамина Мильпье (Benjamin Millepied) и измучилась, разрываясь между Парижем и Голливудом. Однако Натали вот-вот родит второго ребенка, слухи о расставании пары поутихли.

Фото: globallookpress.com