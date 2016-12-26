25 декабря ушел из жизни 53-летний британский музыкант Джордж Майкл. Как сообщает BBC News, музыкант скончался в собственном доме в Горинге. Британская полиция пока не установила причину смерти Майкла, но сообщается, что никаких подозрительных обстоятельств в связи с кончиной певца не выявлено.

Газета Daily Express со ссылкой на менеджера певца Майкла Липпмана сообщает, что причиной смерти певца могла стать сердечная недостаточность.

«Вскрытие тела будет проведено в соответствующее время», — сообщили в полиции британского округа Тэмз-Вэлли

Георгиос Кириякос Панайоту (настоящее имя Джорджа Майкла) родился 25 июня 1963 года в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра. Суперпопулярным певец стал выступая в группе Wham! в 80-х годах, которую создал вместе с одноклассником Эндрю Риджли. Одной из самых популярных песен дуэта стала рождественская композиция «Last Christmas»( «Последнее рождество»), которую все мы слышим по радио в рождественские и новогодние праздники. По горькой иронии судьбы певец скончался именно в Рождество.

В 1986 году дуэт распался, и Джордж Майкл начал сольную карьеру, которая стала одной из самых блистательных в 90-е годы. Композиции, исполняемые Джорджем Майклом, неоднократно становились всемирно известными хитами, а самого артиста называли не иначе, как иконой поп-музыки.

Внезапный уход певца потряс общественность. В социальных сетях появляются слова соболезнований, в том числе и от знаменитых музыкантов.

«Я шокирован. Я потерял любимого друга - самого доброго, щедрого, великолепного артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и поклонниками». Элтон Джон.

«Прощай, мой друг! Еще один Великий Артист покинул нас. Проваливай, 2016 год...» Мадонна.

Фото: instagram.com, eastnews.ru