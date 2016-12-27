Российские СМИ сообщили, что известная актриса театра и кино Ирина Мирошниченко госпитализирована в одну из частных клиник Москвы.

Знаменитость поступила в отделение с жалобами на острую боль. После обследования у актрисы нашли серьезное воспалительное заболевание, после чего госпитализировали для дальнейших обследований и лечения.

Сейчас Ирина Мирошниченко пребывает в стационаре под наблюдением врачей, состояние пациентки врачи оценивают как стабильное, сообщает Life.

Через какое-то время актриса опровергла слухи о своей болезни.

«Это все дезинформация и розыгрыш. Причем, розыгрыш неудачный. Я не понимаю, откуда пошли такие слухи? Кто мог такое сообщить и почему этому верят? У меня на протяжении двух дней разрывается телефон от звонков, почему всех так интересует мое здоровье? Я еще раз говорю, что это дезинформация, которая не имеет ничего общего с действительностью. На этом, думаю, можно закрыть тему», — приводит слова актрисы из телефонного разговора с журналистами «СтарХит».

74-летняя Мирошниченко снималась во множестве любимых и известных фильмов, среди которых «Зимняя вишня», «Вам и не снилось», «Их знали только в лицо» и других. Кроме этого народная артистка долгие годы играет ведущие роли в Московском художественном театре имени Чехова и имеет такие награды, как Орден Почета, Орден «За заслуги перед Отечеством» и Орден Дружбы.

Фото: eastnews.ru