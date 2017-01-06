Алена Апина опубликовала совместный снимок с пародистом Алексеем Золотовым, который возмутил поклонников творчества Аллы Борисовной. Дело в том, что мужчина позирует на фото в образе Пугачевой, и многие пользователи соцсетей решили, что на снимке рядом с Апиной сама Примадонна. Из-за этого на голову Апиной посыпались обвинения в том, что она намеренно публикует столь неприглядные снимки Пугачевой. Злопыхатели принялись обсуждать «истинное лицо Пугачевой», которая в новогодние праздники выглядела великолепно, удивляя красотой, новым свежим образом и стройной фигурой.



«Что это за два чудовища?», «Пугачева порвёт за это фото! Уберите! Неудачно! Иначе это будет вообще последнее фото с ней!», — возмущались фолловеры.

Алене Апиной, которая сначала подписала фото лаконично: «Ура! Первое селфи в этом году!», пришлось добавить несколько строк: «Это Лёша Золотов , не САМА! Но весело уже!».

Некоторые российские СМИ не разобравшись в сути события принялись публиковать новости о том, что Апина разместила ужасное фото с Пугачевой, и что этот поступок может серьезно поссорить двух певиц.

Фото: instagram.com