Западная пресса сообщает о грядущем пополнении в семействе Джорджа и Амаль Клуни. По словам инсайдера, которого цитирует издание In Touch, супруги прибегли к процедуре ЭКО, которая оказалась успешной: у Амаль якобы появятся мальчик и девочка.

«Когда Джордж и Амаль узнали, они были очень удивлены и немного испуганны. Просто до этого они говорили, что им будет достаточно и одного ребенка. Однако известие о том, что у них будут двое – мальчик и девочка – сделало их по-настоящему счастливыми. Они себя чувствуют так, словно сорвали семейный джекпот!» – приводит слова близкого друга 38-летней Амаль издание.

По слухам, бывший знаменитый холостяк холит и лелеет будущую мамочку и даже разговаривает с ее животом!

«Он забросил свои мысли о том, чтобы не иметь потомства. и полностью погрузился в мечты о будущих наследниках. Он пестует беременность Амаль и вовсю представляет, каким будет внимательным отцом двум детишкам, которые будут звать его папой. Джордж предупреждает каждое желание жены и разговаривает с ее животом. Более того, он фонтанирует идеями, как назвать малышей», – поведали друзья пары.

Слухи о беременности Амаль распространились после посещения супругами премьеры документального фильма в Лондоне. Журналисты обратили внимание на округлившийся животик Амаль под очаровательным платьем в цветочек.

Фото: globallookpress.com