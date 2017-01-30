По информации The Sun, 56-летний актер Антонио Бандерас (Antonio Banderas) был срочно госпитализирован прямо из тренажерного зала. Во время тренировки актер почувствовал сильную боль в груди, после чего, приехавшие медики приняли решение о госпитализации Бандераса.

Все необходимые исследования были проведены в больнице неподалеку от дома звезды в Суррее в срочном порядке, чтобы исключить инфаркт. К счастью, предварительный диагноз не подтвердился, и актера выписали под наблюдение личного врача.

Антонио поблагодарил медиков за оперативность, но поставленный диагноз озвучивать не стал.

В 2015 году Антонио Бандерас переехал на постоянное место жительство в британское графство Суррей и уже второй год, вместе с возлюбленной Николь Кемпел (Nicole Kimpel), проживает в тихом городке Кобхэм.

Фото: globallookpress.com eastnews.ru