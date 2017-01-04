Этой весной Ирина Шейк впервые станет мамой. По слухам, первенец пары появится на свет в конце мая, начале июня этого года.

Свадьбу топ-модель и ее возлюбленный, голливудский актер Брэдли Купер, намерены сыграть в августе, сообщает «7 Дней», ссылаясь на слова Ирины одному из западных изданий.

Будущие супруги с нетерпением ожидают появления первенца и уже придумали имя ребенку. Если родится мальчик, его назовут Чарльз в честь отца актера (который ушел из жизни в 2011 году), если девочка — то Чарли.

О романе Шейк и Купера стало известно в 2015 году, после того, как роман модели с известным футболистом Криштиану Роналду сошел на нет. Девушка ни разу не была замужем, а Купер не был женат. Один из самых долгих романов актера длился три года, когда он встречался с Рене Зеллвегер, но до свадьбы дело так и не дошло.

Интересно, что Instagram модели пестрит собственными изображениями, а также снимками с друзьями, но нет ни одной фотографии в Брэдли. Возможно Ирина таким образом ограничивает свое личное пространство, стараясь не афишировать свою, почти уже семейную, жизнь.

Фото: instagram.com, eastnews.ru