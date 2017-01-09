В прессе появились слухи о том, что новая возлюбленная Дмитрия Тарасова ждет ребенка

Поклонники, пристально наблюдавшие за разводом Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, практически уверены в том, что у футболиста роман с 22-летней «Вице-Мисс Россия-2014» Анастасией Костенко. Пару неоднократно видели вместе и, по слухам, отношения с девушкой у Дмитрия начались еще до развода с Ольгой Бузовой.

Анастасия Костенко оказалась в эпицентре внимания публики и прессы, а после того, как фолловеры разглядели на одном из ее фото округлившийся живот под зимней курткой, девушка закрыла свой Instagram. Этот поступок убедил любителей понаблюдать за чужой жизнью в том, что новая девушка Дмитрия Тарасова ждет ребенка.

Ни Дмитрий, ни Анастасия не прокомментировали эти слухи.

Новогодние каникулы Тарасов провел на Мальдивах в компании мамы, сестры и племянников, а по возвращению усердно занялся тренировками.

Напомним, что у Дмитрия есть дочь Ангелина, рожденная в 2009 году Оксаной Пономаренко.

Фото: instagram.com